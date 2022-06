POL-ME: Technischer Defekt löst Brand in Mehrfamilienhaus aus - Velbert - 2206017

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Freitag, 03.06.2022, kam es zu einem Brandausbruch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße in Velbert. Ein schnelles Eingreifens der Rettungskräfte der Feuerwehr Velbert ist es zu verdanken, dass keiner der Bewohner verletzt wurde. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Velbert bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe ots-Mitteilung "Feuer auf der Nordstraße - 7 Personen gerettet" unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5239231, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag, 03.06.22, gegen 02:10 Uhr, wegen eines Brandgeruchs in einem Mehrfamilienhauses an der Nordstraße in Velbert-Mitte alarmiert.

Ein 36-jähriger Bewohner, der einen Brandgeruch im Haus bemerkt hatte, hatte zunächst telefonisch einen Freund über seine Feststellungen informiert und ihn gebeten, die Rettungskräfte zu alarmieren da er selber nur bedingt der deutschen Sprache mächtig ist. Eine noch vor den Einsatzkräften der Feuerwehr am Einsatzort eingetroffene Streifenwagenbesatzung stellte einen Brandausbruch im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses fest und versuchte die Flammen zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die unmittelbar danach eingetroffenen Feuerwehrkräfte übernahmen die Brandbekämpfung und begannen umgehend mit der Rettung der sich noch in ihren Wohnungen befindlichen Bewohnern.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass sowohl der Hausflur als auch die Wohnungen durch die starke Rauchentwicklung zum Teil erheblich beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde jedoch keiner der Bewohner durch den Brandausbruch verletzt.

Die Polizei leitete noch in der Nacht Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ein. Brandexperten des Fachkommissariates stellten bei einer ersten Brandortbegehung fest, dass ein technischer Defekt in einem im Hausflur angebrachten Stromverteilerkasten brandursächlich ist.

Aufgrund der starken Brandschäden sind die Wohnungen des Hauses bis auf weiteres nur eingeschränkt bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

