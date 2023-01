POL-GM: Farbschmierereien in der Innenstadt

Engelskirchen; Lindlar (ots) - In Engelskirchen haben Unbekannte an der Kreuzung Overather Straße / Staadter Weg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Servicemitarbeiter entdeckte den geplünderten Automaten am Montag (16. Januar) gegen 13 Uhr. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in Lindlar auf der Schlosserstraße aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag (13. Januar, 14 Uhr) und Montag (16. Januar, 7.20 Uhr) ...

