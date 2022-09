PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Lagerhalle +++ Whatsapp-Betrüger erbeuten Geld +++ Unsittlicher Jugendlicher auf Spielplatz +++ Vergessene Kerze führt zu Brand +++ Unfall auf der Bundesstraße +++ Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Lagerhalle, Hohenstein-Steckenroth, Brückenhof Montag, 12.09.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.09.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Diebe in Hohenstein-Steckenroth in eine Lagerhalle eingebrochen und haben sich dort an einem Traktor zu schaffen gemacht. Der oder die Täter begaben sich zu der landwirtschaftlichen Lagerhalle im "Brückenhof" und öffneten auf unbekannte Art und Weise das Eingangstor. In der Halle angekommen, entfernten sie vom Dach eines Traktors einen GPS-Tracker der Marke "John Deere" und flüchteten im Anschluss mit Ihrer Beute. Der Wert des Anbauteils wird mit rund 3.600 Euro beziffert.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Whatsapp-Betrüger erbeuten Geld, Schlangenbad, Dienstag, 13.09.2022

(fh)Am Dienstag waren Kriminelle mit der Masche des WhatsApp-Betrugs im Rheingau-Taunus-Kreis erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich gestern in Schlangenbad ereignete. Dabei wurde eine Bürgerin dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht über 2.000 Euro zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

3. Unsittlicher Jugendlicher auf Spielplatz, Hünstetten-Wallbach, Am Eichert, Dienstag, 13.09.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde die Polizei nach Hünstetten-Wallbach gerufen, da sich dort ein Jugendlicher in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll. Gegen 18:00 Uhr nahm eine Zeugin einen Jugendlich wahr, welcher sich auf einem Spielplatz in der Straße "Am Eichert" aufhielt. Der Junge habe mit heruntergelassener Hose auf einer Bank gesessen und an seinem Glied manipuliert. Weitere Personen hätten sich laut der Mitteilerin nicht auf dem Spielplatz aufgehalten. Als eine Polizeistreife daraufhin vor Ort eintraf, konnte sie den Jugendlichen nicht mehr antreffen.

Es soll sich um einen etwa 16 Jahre alten und etwa 175 cm großen, blonden Jungen gehandelt habe, Dieser habe einen Kapuzenpullover, Jeans sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle getragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Vergessene Kerze führt zu Brand, Idstein, Stettiner Straße, Dienstag, 13.09.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen sorgten vergessene Kerzenreste auf dem Balkon einer Idsteiner Altenwohnanlage für ein Feuer und den Einsatz von Rettungskräfte. Gegen 10:30 Uhr entdeckten Anwohner den brennenden Balkon einer Altenwohnung in der Stettiner Straße und wählten den Notruf. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es den Brand auf dem Balkon zu löschen. Der Bewohner, welcher zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung schlief, konnte durch die Polizei unbeschadet aus der Wohnung geleitet werden. Nach Aussage des 64-Jährigen habe er am Abend zuvor versehentlich einen noch brennenden Kerzenstummel auf seinem Balkon zurückgelassen. Ersten Ermittlungen zufolge sorgte dieser für das Feuer. Sowohl die Dielen des Balkons, als auch die Hausfassade und die Balkontür wurden beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

5. Unfall bei starkem Regen auf der Bundesstraße, Bundesstraße 42, Höhe Walluf, Mittwoch, 14.09.2022, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 42 zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer bei starkem Regen verletzte. Gegen 02:50 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Eltville mit seinem VW Touran die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. In Höhe der Walluftalbrücke geriet der Mann mit seinem Pkw auf der sehr nassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in der Folge frontal mit einer Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. An seinem nicht mehr fahrbereiten VW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer bei starkem Regen und eingesetztem Aquaplaning besonders vorsichtig und vorausschauend zu fahren und sich unbedingt an die gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten!

6. Unfallflucht auf Firmenparkplatz, Idstein, Black-und-Decker-Straße, Dienstag, 13.09.2022, 06:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf einem Firmenparkplatz in der Black-und-Decker-Straße in Idstein zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 06:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde ein schwarzer Opel Astra auf dem besagten Parkplatz hinter der dortigen Zulassungsstelle von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Opel wies im Anschluss einen Schaden am rechten Heck auf. Ohne dem rund 2.000 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken und den Unfall zu melden, war die verantwortliche Person einfach davongefahren.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell