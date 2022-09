PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diesel von Traktor abgezapft +++ Polizei überwacht Schulwege +++ Grünes Fahrzeug nach Kollision gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Diesel von Traktor abgezapft, Schlangenbad-Obergladbach, Wisperstraße, feststellt: Montag, 12.09.2022, 12:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Kraftstoffdiebe in Schlangenbad-Obergladbach zugeschlagen. Am Montagmorgen entdeckten Bewohner der Wisperstraße in Obergladbach, dass sich Unbekannte an ihrem in einer Grundstückseinfahrt abgestellten Traktor zu schaffen gemacht hatten. Bei genauerer Betrachtung stellten sie fest, dass aus ihrer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine mehrere Liter Diesel abgezapft worden waren. Im Anschluss an den Diebstahl hatten die Täter mit ihrem flüssigen Diebesgut unbemerkt das Weite gesucht.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Polizei überwacht Schulwege, Geisenheim, Rosengartenstraße, Montag, 12.09.2022, 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Start des neuen Schuljahres einen Schulweg in Geisenheim überwacht und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr, also zum Schulende hin, hatten sich die Polizeikräfte in der Rosengartenstraße postiert. Dort legten sie ein besonderes Augenmerk auf die verbotene Benutzung von Mobiltelefonen. Die Bedienung eines Handys und die damit verbundene Ablenkung stellt eine Gefahr für Verkehrsteilnehmende, insbesondere für Kinder dar. Diese können beim Überqueren der Straße schnell übersehen und somit gefährdet werden. Das Mobiltelefon hat am Steuer nichts zu suchen! Insgesamt sechs Mal stellten die Polizisten Handyverstöße fest. Darüber hinaus hatten fünf Fahrerinnen und Fahrer ihre Sicherheitsgurte nicht oder nicht korrekt angelegt. In allen elf Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und führte aufklärende Gespräche mit den Betroffenen. Die Polizei wird weiterhin die Schulwege im Rheingau-Taunus-Kreis im Auge behalten und Kontrollen durchführen.

3. Grünes Fahrzeug nach Kollision gesucht, Taunusstein-Bleidenstadt, Otto-Nielk-Straße, Freitag, 09.09.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 12:00 Uhr

(fh)Die Polizei ist auf der Suche nach einem grünen Fahrzeug samt dazugehöriger Person, welches für eine Verkehrsunfallflucht in Bleidenstadt verantwortlich ist. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag parkte ein schwarzer Audi A4 am Fahrbahnrand der Otto-Nielk-Straße in Höhe der Hausnummer 5. In dem besagten Zeitraum stieß ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin mit einem Fahrzeug gegen das Heck des Audi, verursachte dadurch einen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Erste Ermittlungen deuten auf ein grünes Fahrzeug hin. Der Schaden am Audi beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

