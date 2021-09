Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn- Bundesstraße 207- Fehmarnsundbrücke

Umgestürzter Klein-LKW sorgt für Vollsperrung

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (23.09.2021) fuhr ein unbeladener Klein-LKW über den südlichen Teil der Fehmarnsundbrücke. Aufgrund des starken Windes galt zu diesem Zeitpunkt ein Verbot der Überfahrt für leere LKW. Das Fahrzeug wurde umgeweht und stürzte auf die Seite. Die Brücke musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Gegen 21:30 Uhr fuhr der Fahrer eines LKW Iveco auf der Bundestraße 207 und beabsichtigte die Fehmarnsundbrücke zu überqueren. Im südlichen Bereich der Brücke wurde das Fahrzeug durch eine Windböe erfasst und umgekippt, sodass es auf der Seite liegen blieb. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. Der 26jährige Mann, der alleine im Fahrzeug saß, sagte den eingesetzten Polizeibeamten, dass er die Warnsignale zum Verbot der Überfahrt für leere LKW offensichtlich übersehen habe. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach erfolgter Bergung und Reinigung der Fahrbahn konnte die Strecke gegen 23:30 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden. An der Brücke entstand kein Sachschaden. Die Schadenshöhe am LKW steht noch nicht fest. Eine Unfallanzeige wurde durch die Polizei Fehmarn gefertigt.

