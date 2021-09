Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente- Kreisstraße 57 zwischen Neversfelde und Grebin

Unfall nach Reifenplatzer

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (22.09.2021) verlor der Fahrer eines PKW, vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum zusammenstieß. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen 19 Uhr befuhr ein 21jähriger Ostholsteiner mit seinem Mercedes-Benz die Kreisstraße 57 von Neversfelde kommend in Richtung Grebin. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, als ein Vorderreifen platzte. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer befand sich alleine im Auto und konnte sich selbstständig befreien. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Da aus dem Mercedes Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei für die Reinigung beauftragt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Eine Unfallanzeige wurde durch die eingesetzten Beamten der Polizei Eutin gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell