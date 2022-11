POL-OG: Steinach, Welschensteinach, L103 - Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Baden-Baden (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Brand an der Tür eines Abstellraums in einem Anwesens in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Asche eines Holzofens in einem Eimer hinter der Tür deponiert. Offenbar war die Glut noch nicht vollständig erloschen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro ...

