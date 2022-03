Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220325.1 Itzehoe: Wechselgeldbetrug schlug fehl

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 13 Uhr saß ein 73jähriger Itzehoer im Außenbereich eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße. Als dieser dabei war, seinen Kaffee zu trinken, erschien ein Mann mit einer Zwei-Euro-Münze in der Hand. Dieser Fremde wollte sein Geld in wie Ein-Euro-Münzen tauschen. Als der Itzehoer nun seine Geldbörse herausholte, um den Tausch zu ermöglichen, steckte der Unbekannte seine Münze in das Geldfach und verdeckte mit der anderen Hand die Sicht darauf. Der Itzehoer bemerkte noch rechtzeitig, dass durch diesen Griff Geldscheine aus der Börse entnommen werden sollten. Schnell schlug er dem Betrüger auf die Finger und forderte ihn auf, zu gehen. Nach Überprüfung der Geldbörse ist es nicht zu einem Schaden gekommen. Der Trickbetrüger wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,60-1,70 m groß, ca. 20 Jahre, männlich, schlank, kurze, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, dunkle unter- und Oberbekleidung, schwarze Jeanshose. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, falls nach dem Wechseln von Münzen gefragt wird.

