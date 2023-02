Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus einem Schuhgeschäft in Ahlhorn +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl in Ahlhorn hat eine Zeugin am Donnerstag, 09. Februar 2023, 22:40 Uhr, die Polizei verständigt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte ein tatverdächtiger Mann angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weil die Zeugin das Zerspringen von Glas und Schreie von Personen hörte, wählte sie den Notruf. Am Telefon schilderte sie, dass die Geräusche von der Wildeshauser Straße kamen. An einem dortigen Schuhgeschäft konnten die alarmierten Beamten der Polizei beschädigte Fensterscheiben und Blut feststellen. Teile der Auslage befanden sich auf dem Parkplatz. Diebesgut wurde aber nicht erlangt. Der Sachschaden an den Scheiben wurde später auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In unmittelbarer Nähe zum Schuhgeschäft trafen die Beamten auf einen 32-jährigen Mann, der Schnittverletzungen an einer Hand aufwies. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell