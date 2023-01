POL-PIKIB: Einbruch in Gartenhaus

Ramsen (ots) - Am Montag, dem 02.01.2023 stellte ein 24-Jähriger gegen 19 Uhr seinen Mercedes in einer Parklücke vor der Eistalhalle in der Hauptstraße in Ramsen ab. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Tür auf der Beifahrerseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Die Polizei Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem ...

