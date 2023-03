POL-PDLD: Freisbach - berauscht mit dem PKW überschlagen

Rülzheim (ots) - Polizeibeamte der PI Germersheim führten am 13.03.2023 mehrere Verkehrskontrollen in Rülzheim durch. Bei einer Überwachung des Durchfahrtverbots auf dem Feldweg zwischen Hördt und Rülzheim musste ein Autofahrer verwarnt werden. Am Kreisverkehr in der Friedhofstraße wurden dann nochmal sechs Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und drei mit dem Handy am Ohr kontrolliert. Rückfragen bitte an: ...

