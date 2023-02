POL-FR: Lörrach: Tageswohnungseinbruch im Lettenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstagabend, 25.02.2023, bis Montagmorgen, 27.02.2023, schlugen Unbekannte abermals eine Fensterscheibe ein, um in der Hauptstraße in ein Reisebüro zu gelangen. Zuletzt wurde in der Nacht von Dienstag, 14.02.2023 auf Mittwoch, 15.02.2023 in das Reisebüro eingebrochen (wir berichteten). Es wurden zwei elektronische Geräte ...

