Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: wieder Einbruch in Reisebüro - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstagabend, 25.02.2023, bis Montagmorgen, 27.02.2023, schlugen Unbekannte abermals eine Fensterscheibe ein, um in der Hauptstraße in ein Reisebüro zu gelangen. Zuletzt wurde in der Nacht von Dienstag, 14.02.2023 auf Mittwoch, 15.02.2023 in das Reisebüro eingebrochen (wir berichteten). Es wurden zwei elektronische Geräte sowie Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben. Das Reisebüro befindet sich in der Nähe der Sparkasse.

