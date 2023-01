Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus PKW

Bitburg (ots)

In dem Zeitraum vom 25.01.2023 bis zum 30.01.2023 kam es im Stadtgebiet Bitburg, in der Dieselstraße, zu einem Diebstahl aus einem PKW. Das Fahrzeug war auf dem Schotterparkplatz gegenüber dem Clever-fit abgestellt. Bisher unbekannte Täter schlugen mehrere Scheiben an dem PKW ein und entwendeten vier Reifen aus dem Fahrzeuginneren. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet um die Mitteilung von auffälligen Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum, die zur Ergreifung des Täters führen könnten.

