POL-PDWIL: Fehlerkorrektur: Gebäudebrand in Neuerburg/Eifel - 46-jähriger Mann verstorben

Bitburg (ots) - In der Zeit vom 28.01.2023 - 30.01.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Römerquell" in Bitburg. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Einparken gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Das Kennzeichen der Geschädigten fiel durch den Unfall ab und wurde durch den Verursacher auf die Motorhaube gelegt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

mehr