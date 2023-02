Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Abbiegeunfall auf Bundesstraße 532 - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 26.02.2023, gegen 16.20 Uhr, die Bundesstraße 532 und bog an der Anschlussstelle Weil am Rhein nach links auf die Autobahn A 5 Richtung Karlsruhe ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 55-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige in das Spital nach Basel. Der 38-Jährige wurden nach Lörrach ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt etwa 28.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell