POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall auf Autobahn A 5 - zwei Leichtverletzte - weißer VW gesucht

In Höhe der Anschlussstelle Weil am Rhein kam es am Freitag, 24.02.2023, gegen 10.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein weißer VW befuhr die mittlere Spur der Autobahn A 5 in Richtung Zollanlage und soll wegen Rotlichtes der Lichtzeichenanlage für den Transitverkehr bis zum Stillstand abgebremst haben. Zwei hinter dem weißen VW fahrende 34-jährige Pkw-Fahrerin und 22-jährige Pkw-Fahrerin bremsten ebenfalls ab. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters bemerkte die vor ihm bremsenden Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Deren Pkw wurde auf den Pkw der 22-Jährigen geschoben. Der Pkw der 22-Jährigen wurde auf den vor der Lichtzeichenanlage wartenden weißen VW geschoben. Nach dem Unfall sei der weiße VW weitergefahren. Die 34-Jährige und die 22-Jährige wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei vor Ort. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun den Fahrer des weißen VW. Bei dem weißen VW könnte es sich um einen Kleintransporter beziehungsweise Kleinbus handeln. An dem VW sollen amtliche deutsche Kennzeichen angebracht gewesen sein. Hier ist nicht bekannt, ob der VW im Heckbereich beschädigt wurde. Hinweise zu dem weißen VW nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefon 07621 98000 entgegen.

