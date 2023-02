Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch- E-Ladesäule beschädigt

Freiburg (ots)

Umkirch - Am frühen Samstagmorgen 25.02.2023 beschädigten bislang Unbekannte zwischen 06:00 und 06:30 Uhr eine öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der Hauptstraße in Umkirch. Da die Säule komplett umgeworfen wurde, kann von einer hohen Kraftanstrengung ausgegangen werden. Durch die Beschädigung der Zuleitung kam es im Nahbereich zu einem kurzzeitigen Stromausfall, weshalb Techniker der Netze BW verständigt werden mussten. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

