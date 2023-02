Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Von Biber gefällter Baum beschädigt drei geparkte Autos leicht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 26.02.2023, hat ein von einem Biber gefällter Baum in Bad Säckingen drei geparkte Autos leicht beschädigt. Gegen 10:10 Uhr war der Vorfall in der Neßlerstraße gemeldet worden. Der kleine Baumstamm war quer über die drei Autos gefallen. Die angerückte Feuerwehr räumte den Baum zur Seite. Kleinere Eindellungen und Kratzer waren die Folgen an den Autos. Nagespuren am Stamm wiesen als Verursacher einen Biber aus.

