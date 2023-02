POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge und ein Geländer

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 26.02.2023, gegen 10:30 Uhr, war während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Wehr eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Verantwortlich für den Rauch dürfte ein technischer Defekt am Trafo einer Beleuchtung gewesen sein. Ein offenes Feuer gab es nicht. Es wurde niemand ...

mehr