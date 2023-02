Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Pedelec befuhr am Samstag, 25.02.2023 gegen 12.20 ein 26 Jahre alter Mann die Belchenstraße in aufsteigender Richtung. Kurz vor einem Blumengeschäft sah er einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Der 61 Jahre alte Mercedes-Fahrer beabsichtigte in dem Moment auszusteigen, in dem der Pedelec-Fahrer an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte. Die Tür des Fahrzeuges wurde leicht geöffnet und der 26-jährige leitete mit seinem Fahrrad eine Gefahrenbremsung ein. Dabei bremste er mit der Vorderbremse sehr stark und kam über dem Lenker zu Fall. Beim Sturz verletzte er sich leicht an der Schulter. An seinem Pedelec entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Zu einer Berührung mit dem Mercedes kam es nicht.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell