Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden/Herten -- Freilaufender Geißbock sorgt für Aufruhr

Freiburg (ots)

Am 25.02.2023 teilte ein Anwohner der Tanzmattstraße in Rheinfelden-Herten, gegen 15:45 Uhr mit, dass ein Geißbock um sein Haus herumlaufen würde.

Die Anwohner konnten ihn bislang selbst nicht einfangen, weshalb sie das Polizeirevier um Unterstützung baten.

Beim Eintreffen der Streife zeigte sich der Bock sehr interessiert am Haus der Anwohner und lief mehrmals um das Haus herum, wobei die eingesetzten Beamten dem Tier stets dicht auf den Fersen waren.

Zwischendurch lief die Ziege auch durch die Gärten der Nachbarschaft und versuchte sich in einer Baugrube vor den Beamten zu verstecken.

Trotz der regen Mithilfe der Nachbarschaft büchste der Bock immer wieder aus und konnte erst nach etwa 20 Minuten eingefangen werden, wobei einer der Anwohner der glückliche Fänger war.

Anschließend wurde das Tier mit einer Hundeleine angeleint, um so eine neuerliche Flucht zu verhindern. Das Tier wurde durch die Anrufer an der Leine zu einem Bekannten geführt, welcher ebenfalls Ziegen besitzt, wobei der störrische Bock nicht gerade lammfromm an der Leine ging.

Wem das Tier tatsächlich gehört, konnte noch nicht geklärt werden.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 74040

