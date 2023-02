Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet -- Trunkenheit im Verkehr führt zu Gewahrsam bei der Polizei

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 25.02.2023, gegen 17:55 Uhr, meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er hatte einen Pkw-Fahrer beobachtet, welcher verkehrsbedingt an einer Ampel gehalten hatte und dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen war -- hierbei schwankte der Mann deutlich, setzte sich dann aber wieder in den Pkw und fuhr weiter.

Es erfolgte eine Fahndung nach dem besagten Fahrzeug. Eine Polizeistreife konnte den Pkw dann wenige Minuten später in Freiburg-Herdern sichten und einer Kontrolle unterziehen.

Der 40-jährige Fahrer des Pkw war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mit den Maßnahmen der Polizei zeigte er sich nicht einverstanden und leistete gegenüber den Beamten Widerstand. Außerdem beleidigte er diese.

Aufgrund seine starken Alkoholisierung musste der Mann dann noch bis zu den frühen Morgenstunden des Sonntag im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung werden beim Polizeirevier Freiburg-Nord geführt.

PP FR, FLZ / MP

