Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch und Denzlingen: Betrunkene Pkw-Fahrerinnen beschäftigen die Polizei

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 23.02.2023, wurden die Beamten des Waldkircher Polizeireviers gleich zu zwei Vorfällen gerufen, die von alkoholisierten Pkw-Fahrerinnen verursacht wurden.

Zunächst ging ein Hinweis zur sehr auffälligen Fahrweise einer Pkw-Lenkerin ein, die von Denzlingen in Richtung B 294 fahren würde. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten gg. 19:20 Uhr noch auf der B 294 festgestellt werden, bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich bei der 37-jährigen Fahrzeuglenkerin eine deutliche Alkoholisierung.

Gegen 21:00 Uhr wurde in Waldkirch, am Bahnübergang Emmendinger Straße auf Höhe In der Auwiese, ein Fahrzeug gemeldet, welches im Bereich der Gleise stehen würde. Vor Ort konnte ein unfallbeschädigter Pkw festgestellt werden. Die 44-jährige Fahrerin war beim Befahren des Übergangs von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein dortiges Geländer gestreift. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Auch hier wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte dies unfallursächlich gewesen sein.

Bei beiden Fahrerinnen wurden in der Folge Blutentnahmen durchgeführt und die Führerscheine einbehalten. Beide Damen sehen nun Strafverfahren entgegen. Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen bitte an das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0).

WKI/fs

