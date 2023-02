Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen, 23.02.2023, gegen 09:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung zur Landvogtei streifte er den Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der Unbekannte stoppte zwar sein Fahrzeug kurz, jedoch entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es soll sich hierbei um ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise um einen Mercedes Benz mit Emmendinger Zulassung gehandelt haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

