POL-GI: Einbrüche + mit Pistole bedroht + Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht + Polizisten bespuckt und beleidigt + Zigarettenautomat gesprengt

Reiskirchen-Lindenstruth: mit Pistole bedroht

In der Nacht zu Sonntag (01.01.2023) bedrohte ein Unbekannter einen 18-Jährigen mit einer Pistole. Der junge Mann war gegen 01:50 Uhr gemeinsam mit einem Kumpel zu Fuß in der Alsfelder Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 34 kamen den Beiden eine Gruppe von rund zehn jungen Männern entgegen. Einer aus der gruppe hatte eine Pistole in der Hand, zeigte mit dieser auf den 18-Jährigen und drohte mehrfach "ihn umzubringen". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die Situation mitbekommen? Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0 zu kontaktieren.

Gießen- Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Bereits am 25.12.2022 kam es im Bereich des Bahnhofs zu einer sexuellen Belästigung einer 27-Jährigen. Die Frau war gegen 05:55 Uhr auf dem Weg vom Bahnhof über die Fußgängerüberführung auf der Friedrichstraße in Richtung Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen dem Edeka-Markt und der Einbiegung in die Klinikstraße wurde sie von einem Unbekannten an ihrem Rucksack gezogen. Die taffe 27-Jährige wehrte sich und setzte ihren Weg fort. Nach kurzer Zeit packte sie der Täter erneut und versuchte sie in Richtung Boden zu ziehen. Dabei sprach er in gebrochenem Englisch und bedrängte sie. Die Frau wehrte sich abermals, woraufhin der Unbekannte flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 25-35 Jahre alten Mann, der 175 cm bis 180 cm groß sein soll. Er hat eine hohe Stimme und eine sehr schlanke, eher schlaksige, Figur. Laut Zeugin soll er dunkle Hautfarbe haben. Er war bekleidet mit einer weiten schwarzen Sweathose und einer schwarzen Nylon-Steppjacke mit schwarzer Kapuze. Zudem trug er eine Mütze, die er bis unter die Augenbrauen gezogen hatte und eine schwarze Stoffmaske.

- Wer kann Hinweise zu dem bisher Unbekannten geben?

- Wer hat den Übergriff zwischen 05:55 Uhr und 06:10 Uhr mitbekommen?

- Wem ist der Täter im Vorfeld im Bereich des Bahnhofs aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Lollar: Spuckies geklebt

Am 30.12.2022 meldete eine Bürgerin sogenannte "Spuckies" einer rechtsextremen Organisation im Bereich des Holzmühlenwegs, Jahnstraße und des Einshäuser Weg. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise geben, im welchem Zeitraum die Spuckies angebracht wurden? Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555

Staufenberg-Mainzlar: Mülltonnen in Brand gesetzt

Zu brennenden Mülltonnen wurden Einsatzkräfte der Polizei am Silvestermorgen (31.12.2022) gerufen. In der Straße "Ober der Lumda" war eine Bio-Mülltonne in Brand geraten. Die Hausbewohnerin hatte das Feuer gegen 07:00 Uhr bemerkt. Ihr Ehemann löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende Mauer und ein verzinktes Metallgartentor beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Hungen -Villingen: Kennzeichen gestohlen

In der Königstraße stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem schwarzen Audi A4. Dieser parkte zwischen Freitagabend (30.12.2022), 22:00 Uhr und Samstagmorgen (31.12.2022), 07:00 Uhr in der Königstraße. Der Schaden beläuft sich auf 130 Euro. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib der beiden Kennzeichen, GI-LG 611, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Hungen-Trais-Horloff: in Vereinsheim eingebrochen

Irgendwann, seit dem 30.09.2022 suchten Diebe das Vereinsheim am Trais-Horloffer-See heim. Festgestellt wurde der Einbruch am Samstag (31.12.2022). Die Unbekannten hatten die Eingangstür aufgehebelt und im Inneren des Gebäudes Schubladen durchsucht. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Reparatur der Tür wird rund 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Hungen: in Holz-Gerätehaus eingedrungen

Über einen Zaun und durch eine Hecke kletterten Unbekannte, um auf ein Freizeitgrundstück in der Albert-Schweitzer-Straße zu gelangen. Dort machten sie sich am Wochenendhaus zu schaffen und hebelten an einer Metall-Eingangstür. Diese hielt jedoch stand. Die Diebe beschädigten zudem einen Rollladen und ein dahintergelegenes Terrassenfenster. Auch hier gelangten sie nicht in das Hüttchen. Im Anschluss brachen die Diebe ein Vorhängeschloss zum Holz-Gerätehaus auf, woraus offenbar nichts gestohlen wurde. Der Schaden am Gerätehaus beläuft sich auf 1.500 Euro. Im selben Zeitraum stahlen Diebe eine größere Menge aufgesetztes Stammholz auf demselben Gelände. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise, zu den Unbekannten, die zwischen dem 15.12.2022 und dem 28.12.2022 zuschlugen, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Heuchelheim- Automaten aufgebrochen

An einem Lebensmittelautomaten und einem Milchautomaten machten sich Unbekannte am Freitag (30.12.2022), zwischen 03:00 Uhr und 07:30 Uhr zu schaffen. In diesem Zeitraum brachen sie die Automaten in der Goethestraße auf und stahlen drei Geldkassetten heraus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.150 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Einbrecher am Werk

Zwischen Donnerstagnachmittag (29.12.2022), 17:00 Uhr und Freitagmorgen (30.12.2022), 10:00 Uhr waren Einbrecher im Nelkenweg am Werk. Offenbar versuchten sie zunächst über eine Kellertür in das Einfamilienhaus einzudringen. Nachdem dies misslang, bauten sie ein Konstrukt als Steighilfe um auf den Balkon im ersten Obergeschoss zu gelangen. Dort hebelten sie an einer Balkontür, sowie an einem Fenster und gelangten letztendlich in das Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten die Diebe mehrere Räume. Was die Unbekannten alles mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden an Türen und Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen- Polizisten bespuckt und beleidigt

Wegen mehrerer Taten ermittelt seit Samstagabend (31.12.2022) die Gießener Polizei gegen einen 23-Jährigen. Gegen 21:00 Uhr kontrollierten sie den Mann in der Marktstraße. Während der Kontrolle bespuckte und beleidigte er die Ordnungshüter als "Nazis", "Arschlöcher" und mit hier nicht zitierfähigen Worten. Er schlug nach den Beamten, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der stark alkoholisierte Mann musste seinen Rausch in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand zu.

Lich-Eberstadt: Feuerwerkskörper in Briefkasten

Zwischen Samstagabend (31.12.2022), 22:30 Uhr und Sonntagmorgen (01.01.2023) wurde ein Briefkasten beschädigte, nachdem Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den Kasten eines Einfamilienhauses in der Sudentenlandstraße steckten. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Kasten aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: Zigarettenautomat gesprengt / Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Samstag (31.12.2022), 17:00 Uhr und Sonntagmorgen (01.01.2023), 07:00 Uhr einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants gesprengt. Durch den Ausgabeschacht brachten sie einen Sprengsatz in den Automaten ein und riefen eine derart starke Explosion hervor, dass das Gehäuse des Automaten zerbarst. Durch die Wucht wurden Zigaretten und Bargeld, sowie einzelne Automatenteile aus dem Gehäuse herausgeschleudert und auf dem Hof verteilt. Die Diebe stahlen die Zigaretten und dass Bargeld aus dem Automaten und flüchtete. Der Schaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

-Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schnellrestaurants in der Straße "Neue Mitte" aufgefallen?

-Wer hat die Explosion oder einen lauten Knall, der auf diese zurückzuführen ist, mitbekommen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Hungen: Eingebrochen

Durch eine Terrassentür drangen Diebe in ein Wohnhaus in der Feldheimer Straße ein. Sie durchsuchten die Räume offenbar nach Wertgegenständen und zerstörten eine Holzvertäfelung in einem der Räume. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben, ebenso zur Schadenshöhe. Hinweise zu den Dieben, die ihr Unwesen zwischen dem 07.12.2022 und dem 01.01.2023, 15:00 Uhr trieben, erbittet die Kriminalpolizei Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-2555

Laubach-Wetterfeld: Scheckkarten geklaut

Bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Weinberg" ließen Unbekannte mehrere Kredit- und Scheckkarten mitgehen. Zuvor zerschlugen sie den Glaseinsatz einer Tür um in das Haus zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter zwischen Samstag (31.Dezember) 16.30 Uhr und Sonntag (01.Januar) 19.30 Uhr in der Grabenstraße in Wieseck einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem weißen A1 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken VW beschädigt

Bereits am 14.Dezember2022, gegen 18.20 Uhr, ereignete sich in der Grünberger Straße eine Unfallflucht. Beim Ausparken am Fahrbahnrand beschädigte ein Unbekannter einen geparkten grauen VW Golf an der vorderen Stoßstange und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Renault. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz Opel touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht am Dienstag (27.Dezember) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Schiffenberger Weg. Auf nicht kannte Art und Weise touchierte der Unbekannte zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr den grauen Antara auf der rechten Seite und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A5/Reiskirchen: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Sonntag (01.Januar) gegen 15.05 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem Audi die Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar aus Unachtsamkeit kam der Audi-Fahrer von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.500 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Grünberg: Bremsvorgang nicht bemerkt

Eine 80-Jährige Frau aus Grünberg in einem Opel befuhr am Samstag (31.Dezember) gegen 12.00 Uhr die Gießener Straße in Richtung Reiskirchen. An der Einmündung zur Kantstraße bemerkte die Opel-Fahrerin den Bremsvorgang eines vorausfahrenden 39-Jährigen in einem VW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

B49/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein zunächst Unbekannter befuhr Sonntagnacht (01.Januar) gegen 6.00 Uhr die Bundesstraße 49 von Reiskirchen in Richtung Gießen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und geriet in den Graben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen führten zu einer 48-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

