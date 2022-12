Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit geparktem Auto kollidiert in Gießen + Geschnitten und geflüchtet in Gießen + u.a.

Gießen (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Gießen vom 30.12.2022

Mit geparktem Auto kollidiert

Gießen: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag (30.12.) in der Gießener Straße in Wieseck. Gegen 13.50 Uhr fuhr eine Seniorin mit ihrem Opel Meriva von Gießen Richtung Wieseck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 81-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Renault Clio. Beim Zusammenstoß kippte das Fahrzeug auf die Seite und die Frau wurde eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach ärztlicher Versorgung durch einen Notarzt brachten Rettungskräfte die Dame in ein Krankenhaus. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Gießener Straße zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Den Opel schleppte ein Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

+

Beim Rangieren touchiert und geflüchtet

Gießen: Etwa 500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch (28.12.) zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. In diesem Zeitraum parkte ein Porsche Panamera in der Brandgasse. Vermutlich beim Rangieren stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den PKW und hinterließ eine Delle und Kratzer an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/006-3755 entgegen.

+

Außenspiegel abgefahren und abgehauen

Gießen: Im Vorbeifahren touchierte ein Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in der Gnauthstraße Richtung Ludwigstraße geparkten Iveco Transporters. Es entstand Sachschaden am Spiegel des gelben Fahrzeuges im Wert von etwa 50 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug. Nach ihm sucht die Polizeistation Gießen Süd und bittet unter Tel.: 0641/7006-3555 um Hinweise von Zeugen.

+

Geschnitten und geflüchtet

Gießen: Bereits am Donnerstag (22.12) kam es in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall in Richtung Innenstadt. Gegen 9.50 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen Audi auf dem rechten Fahrstreifen gen Elefantenklo. In Höhe der Bushaltestelle Liebigstraße zog der Fahrer eines VW Lupo sein Fahrzeug offenbar vom linken Fahrstreifen vor den Audi, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der Fahrer des Lupo setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizeistation Gießen Süd sucht Zeugen des Unfalls und bitte diese, sich unter Tel.: 0641/7006-3555 zu melden.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell