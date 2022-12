Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kippen und Müll nach Einbruch zurückgelassen in Lollar + Mit der Flasche zugeschlagen in Gießen + Unfallflucht in Laubach + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizei Gießen vom 29.12.2022

Mit der Flasche zugeschlagen

Gießen: Einen Schlag gegen den Kopf erhielt ein 26-Jähriger am Mittwochabend in der Bahnhofstraße. Gegen 21.55 Uhr tippte ein Unbekannter dem Eritreer von hinten auf die Schulter. Als dieser sich umdrehte, erhielt er offenbar einen Schlag mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Die Verletzungen mussten von einem Sanitäterteam behandelt werden. Der Täter entfernte sich in Richtung eines Hinterhofs in der Bahnhofstraße. Die Polizeistation Gießen Süd ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel.: 0641/7006-3555 zu melden.

+

Rad aus Hausflur gestohlen

Gießen: Ein Fahrraddieb war am Mittwoch (28.12.) in der Grünberger Straße unterwegs. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr entwendete der bislang Unbekannte das unverschlossene Rad aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

+

Zwei Rucksäcke gestohlen

Gießen: Weil er nur ganz kurz etwas holen wollte, stellte ein 19-Jähriger am Mittwochabend (21.12.) gegen 19 Uhr seine beiden Rücksäcke und eine volle Einkaufstasche in einem Hof der Schanzenstraße neben der Haustür ab. Als er einen Augenblick später zurückkam, musste er feststellen, dass die beiden Rucksäcke verschwunden waren. Die Einkaufstasche mit Lebensmitteln blieb zurück. Neben Turnschuhen und einem Ausweispapier des Bestohlenen, befanden sich in den beiden schwarzen Rucksäcken auch ein Notebook und Kleidungsstücke. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 1000 Euro. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3755

+

Gießen: Rotlicht missachtet

Eine 47-jährige Frau aus Biebertal befuhr am Mittwoch (28.Dezenber) gegen 18.20 Uhr die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen. An der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße missachtete die Biebertalerin offenbar die rote Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 27-Jährigen, die von der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Heuchelheim abbiegen wollte. Bei der Kollision verletzte sich glücklicherweise niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+

Kippen und Müll nach Einbruch zurückgelassen Lollar: Bislang Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend (27.12.) und Mittwochmorgen (28.12.) in eine Schule in der Ostendstraße. Über eine Dachluke verschafften sie sich offenbar Zugang zu einem Chemieraum. Sie hinterließen Zigarettenkippen, Müll und Unordnung. Die Rauchmelder aus dem Raum entfernten sie und nahmen sie mit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchs und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 0641/7006-6555.

+

Scheibe von Pritschenwagen eingeschlagen Reiskirchen: Auf ca. 300 Euro beläuft sich der Schaden an einem LKW in Ettingshausen. Zwischen Freitagabend (23.12.) und Sonntagmittag (25.12.) parkte der weiße Transporter im Fichtenweg. In diesem Zeitraum schlugen Einbrecher die linke hinteres Scheibe des Pritschenwagens ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei Grünberg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel: 06401/9143-0

+

Laubach: Unfallflucht in der Untergasse

Am Mittwoch (28.Dezember) gegen 18.15 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter in einem LKW mit Anhänger die Untergasse in Röthges. Im Einmündungsbereich zur Heerstraße/Riedstraße fuhr der Unbekannte rückwärts und beabsichtigte nach links auf die Heerstraße einzubiegen. Dabei touchierte er den Anhänger eines in Höhe der Hausnummer 2 geparkten LKW und ein Gebäude. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell