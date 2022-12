Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit 1,7 Promille Außenspiegel abgetreten in Gießen + Mann in Buslinie 22 entblößt sich - Zeugen gesucht! + 18-jähriger Vandale in Allendorf(Lumda) festgenommen - Komplize gesucht + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizei Gießen vom 27.12.2022

Außenspiegel abgerissen

Gießen: Einem jungen Mann bekam am Samstag (24.12.) offenbar der Alkohol nicht. Der 21-Jährige aus dem Landkreis Gießen war gegen 00.25 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs. Nahe der Bahnunterführung riss er den Außenspiegel eines Renault mutwillig ab. Dabei verursachte er einen Schaden von etwa 350 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, informierte die Polizei und hielt den Rabauken bis zum Eintreffen der Streife fest. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von 1,7 Promille. Nach Personalienfeststellung und Platzverweis wurde der Biebertaler entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-0 entgegen.

+

Keller aufgebrochen

Gießen: Insgesamt drei Kellerverschläge brachen Diebe zwischen Donnerstag (22.12.) und Freitag (23.12.) in einem Mehrfamilienhaus im Holbeinring auf. Wie die Täter ins Haus gelangten, ist bislang nicht bekannt. Aus den Kellerabteilen stahlen sie Elektroartikel und einen Kindersitz. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

+

Mann entblößt sich in Bus

Fernwald: Während der Busfahrt nach Steinbach in der Linie 22 entblößte sich ein Sittenstrolch Samstagnacht (24.12.). Gegen 00.50 Uhr kam der etwa 30-jährige, schlanke und ungepflegte Mann auf eine Frau im Bus zu und entblößte sein Geschlechtsteil. Auf den Vorgang aufmerksam geworden, setzte der Busfahrer den Mann bei der "Steinbacher Schule" vor die Tür. Eine polizeiliche Fahndung nach dem arabisch aussehenden Mann mit blauer Jeans und beigem Blouson mit Fellbesatz verlief negativ. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Exhibitionistischer Handlungen und bittet unter Tel.: 0641/7006-6555 um Hinweise von Zeugen.

+

Schmuck, Parfum und Bargeld erbeutet

Staufenberg: Am Montag (26.12.) stiegen Einbrecher in ein Haus "An der hohen Furche" in Mainzlar ein. Zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr schoben sie eine Mülltonne als Steighilfe unter ein Fenster, zerstörten die Fensterscheibe und stiegen in das Gebäude ein. Vom Keller bis zum Dachgeschoss suchten die Diebe nach Beute und nahmen Schmuck, Parfum und Bargeld mit. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Einbruchdiebstahl und bittet um Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Tel.: 0641/7006-6555.

+

18-jähriger Vandale festgenommen - Komplize gesucht Allendorf (Lumda): Dumpfe Schläge rissen einen Bewohner der Ludwigstraße kurz nach Mitternacht am Samstag (24.12.) aus dem Schlaf. Beim Blick aus dem Fenster konnte er erkennen, dass zwei Personen gegen geparkte Fahrzeuge traten. Der Mann sprang kurzerhand aus dem Fenster, konnte einen der beiden Vandalen festhalten und die Polizei informieren. Es handelte sich bei dem Täter um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Er hat nicht das erste mal mit der Polizei zu tun. Sein Komplize konnte entkam unerkannt über eine kleine Brücke Richtung Feldgemarkung. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Steppnähten und war ca. 185 cm groß. Am Tatort konnten die Polizisten zwei, offenbar durch die Tritte beschädigte PKW feststellen. Die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/91430 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen.

+

Unfälle im Landkreis Gießen

B49/Gießen: Gegen Schutzwand gestoßen

Am Sonntag (25.Dezember) gegen 12.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Bundesstraße 49 aus Wetzlar kommend in Richtung Bundesautobahn 485. Aus unbekannten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzwand. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+

Gießen: Gegen Schild und Baum geprallt

Ein 43-jähriger Mann in einem VW befuhr Sonntagmorgen (25.Dezember) gegen 7.00 Uhr die Licher Straße in Richtung Stadtverwaltung. Offenbar bückte sich der VW-Fahrer in den Fußraum des Beifahrersitzes und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen ein Schild und einen Baum. Der 43-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+

Pohlheim: Mauer beschädigt

Zwischen Freitag (23.Dezember) 21.00 Uhr und Samstag (24.Dezember) 14.00 Uhr befuhr ein Unbekannter den Nelkenweg in Watzenborn-Steinberg und beschädigte eine Grundstücksmauer. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+

Hungen: Beim Vorbeifahren Tür touchiert

Am Freitag (23.Dezember) gegen 17.15 Uhr parkte ein 65-jähriger Mann aus Hungen in einem VW am Fahrbahnrand der Kaiserstraße. Als der Hungener die Tür des VW bereist geöffnet hatte, fuhr ein bislang Unbekannter in einem roten Kleinwagen vorbei und touchierte die geöffnete Tür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

+

Gießen: Beim Rangieren Opel touchiert

Samstagabend (24.Dezember) gegen 21.20 Uhr rangierte ein bislang Unbekannter in der Straße "Alter Wetzlarer Weg" und stieß beim Rückwärtsfahren offenbar gegen einen geparkten schwarzen Opel Insignia. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen dunklen Skoda Fabia handeln. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

+

Rabenau: Im Begegnungsverkehr Außenspiegel touchiert Am Montag (26.Dezember) gegen 15.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in einem VW die Grünberger Straße in Geilshausen in Richtung Grünberg. In Höhe der Hausnummer 25 kam dem VW-Fahrer ein Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen dunklen PKW: Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

+

Staufenberg: Bei Parkmanöver Seat beschädigt 1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzer eines Seat nach einer Unfallflucht von Montag (26.Dezember) auf einem Parkplatz in der Obergasse. Vermutlich bei einem Parkmanöver stieß ein bislang Unbekannter gegen einen geparkten grauen Leon und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

+

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagnachmittag (25.Dezember) gegen 15.45 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Laubach in einem Opel die Landstraße 3137 von Ruppertsburg in Richtung Villingen. Kurz vor der Ortseinfahrt Villingen kam die Laubacherin von der Fahrbahn ab, übersteuerte ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Opel kam in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

+

Wettenberg: Radfahrer stürzt - Zeugen gesucht Am Samstag (24.Dezember) gegen 17.35 Uhr befuhr ein 29-jähriger Radfahrer den Radweg der Wetzlarer Straße zwischen Krofdorf-Gleiberg und Heuchelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Radler und wurde durch Ersthelfer bewusstlos aufgefunden. Der 29-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht, die den Sturz beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell