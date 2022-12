Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Sexueller Übergriff auf 22-Jährige

Gießen (ots)

Gießen:

Die Polizei sucht nach einem Sexualdelikt in der Nordanlage nach Zeugen. Am Freitag gegen 04.15 Uhr war eine 22-Jährige aus Frankfurt am Main dort zu Fuß unterwegs, als sich ihr in Höhe der Hausnummer 30 zwei Männer näherten und ansprachen. Nach ersten Erkenntnissen zog einer ein Messer, bedrohte sie damit und hielt sie am Oberkörper fest. Währenddessen entblößte sich sein Komplize und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. In einem günstigen Moment konnte sich die junge Frau befreien und flüchtete. Die Tatverdächtigen folgten ihr nicht. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen 32-jährigen Mann aus Nordhessen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht neben Zeugen noch den Komplizen. Er ist etwa 1,80 und dunkelhäutig. Er trug eine auffällig rote Jacke und vermutlich eine Mütze.

Wer hat den Vorfall in der Nordanlage beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

