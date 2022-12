POL-GI: "Falsche Soldatin" erbeutet 2.000 Euro + Sammelbetrüger festgenommen + Verkaufsstand aufgebrochen + Verletzt nach Unfall auf der Westanlage

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldungen vom 20.12.2022:

Gießen: "Falsche Soldatin" erbeutet 2.000 Euro

2.000 Euro erbeuteten Unbekannte, nachdem eine falsche US-Soldatin einem 44-Jährigen ihre Liebe vorgaukelte. Die Unbekannte und der im Landkreis Gießen lebende Mann lernten sich im Frühjahr auf einer Internetplattform kennen. Sie gab vor, Soldatin bei den US-Streitkräften zu sein. Der Mann verliebte sich offenbar in die "Frau". Sie teilte ihm mit, dass sie von einem Auslandseinsatz zurückkäme und vorhabe, ihn in Deutschland zu besuchen. Als sie ihr Gepäck im Voraus dem 44-Jährigen zuschicken wollte, überwies ihr der 44-Jährige 2.000 Euro. Er bekam Zweifel, brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige. Es stellte sich dann heraus, dass er es mit einer Kriminellen zu tun hatte. Tipp der Polizei: Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich betrogen wurde? Brechen Sie den Kontakt ab und nutzen Sie die Möglichkeiten, einen Betrüger zu blockieren. Falls Sie bereits auf Forderungen der Betrüger eingegangen sind, werden diese sehr hartnäckig sein: Ignorieren Sie daher konsequent weitere Versuche der Kontaktaufnahme. Sichern Sie den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern und heben Sie sämtliche Überweisungsbelege etc. auf. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei und erstatten Sie Strafanzeige. - Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Gießen: Sammelbetrüger festgenommen

Die Polizei konnte gestern Abend im Gießener Stadtgebiet mutmaßliche Sammelbetrüger festnehmen. Zeugen informierten gegen 19.15 Uhr die Polizei über falsche Spendensammler am Kirchplatz. Ein 16-Jähriger sprach dort offenbar Passanten an, zeigte einen "Spendenausweis sowie eine Sammelliste und bat um eine Spende. Nachdem ein Zeuge die Bitte kritisch hinterfragte und vermutete, dass der Ausweis gefälscht war, informierte er die Polizei. Er hielt zunächst den Tatverdächtigen fest, welcher sich losriss. Der Zeuge folgte dem Betrüger und hielt ihn am Brandplatz bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dort kam dann eine mutmaßliche 23-jährige Komplizin hinzu. Die Beamten nahmen beide fest, stellten den Ausweis sowie Bargeld sicher und nahmen sie mit auf die Polizeiwache. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen durften das Duo wieder gehen. Sie müssen sich nun für ihr Handeln in einem Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betruges verantworten.

Reiskirchen: Verkaufsstand aufgebrochen

Auf Besen, Schippe, Handfeger, Baumnetze, Verkaufskiste, Kabel hatten es Unbekannte in einem Verkaufsbereich für Weihnachtsbäume abgesehen. Zwischen 11.00 Uhr am Sonntag und 09.40 Uhr am Montag brachen die Diebe den Zaun auf dem Rewe-Parkplatz in der Bänningerstraße auf und entwendeten aus einer Gerätehütte die Gegenstände. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Schild umgefahren und geflüchtet

In der Nacht von Sonntag (18.12.) auf Montag (19.12.) kam es im Schiffenberger Weg zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeug, das offenbar aus dem Heegstrauchweg kam, geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr es gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. An Schild und Mast entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Den Schaden zurücklassend, flüchtete der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Der Unfall muss sich in der Stunde vor bzw. den 30 Minuten nach Mitternacht zugetragen haben. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3555.

Gießen: Verletzt nach Unfall auf der Westanlage

Ein Leichtverletzter und 2.600 Euro Sachschaden waren am Montag die Folgen eines Unfalles auf der Westanlage. Gegen 14.20 Uhr hielt ein 31-Jähriger mit seinem Skoda auf der Westanlage (Höhe Hausnummer 55) verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 22-Jährige fuhr mit ihrem Mini auf. Der Skoda-Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen.

Gießen: Golf touchiert

Rund 3.000 Euro wird die Reparatur an einem Golf kosten, nachdem ein Unbekannter das graue Auto am Mittwoch zwischen 06.00 und 13.45 Uhr offenbar beim Vorbeifahren in der Licher Straße touchierte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tesla beschädigt

Trotz Schaden von 1.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Sportfeld" in Klein-Linden einfach weiter. Der Verursacher touchierte bei einem Parkmanöver einem geparkten weißen Tesla an der Frontstoßstange und fuhr anschließend einfach weiter. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Flucht Dürerstraße

3.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines BMW, nachdem ein Unbekannter das in der Dürerstraße geparkte schwarze Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigte. Zeugen, die den Unfall zwischen 16.00 Uhr am Sonntag und 09.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Linienbus muss ausweichen und bremsen

Am Montag gegen 07.10 Uhr war ein 63-jähriger Fahrer mit dem Linienbus auf der Frankfurter Straße in Richtung Seltersweg unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Fahrer mit einem Linienbus von der Busspur in den fließenden Verkehr fuhr. Der 63-Jährige musste daraufhin nach links ausweichen und bremsen. Er rutsche auf der spiegelglatten Fahrbahn in die Begrenzungsstreifen. Dabei entstand an dem Bus ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Linienbus machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Sprinter beschädigt

Schäden am Kotflügel und dem Stoßfänger blieben nach einer Verkehrsunfallflucht am Brandplatz an einem weißen Sprinter zurück. Der Daimler parkte dort am Freitag zwischen 12.00 und 12.15 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher des etwa 2.000 Euro teuren Schaden nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Schild umgefahren

In der Südanlage touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild. Eine Streife stellte den etwa 250 Euro teuren Schaden am Montag gegen 05.10 fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

