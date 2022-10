Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 57-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf B236 tödlich verletzt

Plettenberg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es, gegen 11:30 Uhr, auf der B236, unmittelbar vor dem Ortseingang Rönkhausen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 57-jähriger aus Wermelskirchen mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Finnentrop unterwegs. In einem Kurvenbereich beabsichtigte er ein vor ihm fahrenden Kleinwagen zu überholen. Auf der Gegenspur kollidierte er in der Folge des Überholvorganges mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 26-jährigen Belgiers. Durch die Wucht des frontalen Zusammenstoßes wurde der 57-jährige Motorradfahrer schwerst verletzt. Er verstarb noch am Unfallort. Der 26-jährige Mercedesfahrer sowie zwei weitere Insassen des Autos wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Vollsperrung der B236 dauert derzeit an. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund ist dort im Rahmen der Unfallaufnahme im Einsatz. Die Polizei sucht derzeit nach weiteren Zeugen des Unfalls, insbesondere den bislang unbekannten Fahrer des Kleinwagens, der durch den Motorradfahrer überholt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 02391/9199-0 an die Polizeiwache Plettenberg zu wenden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell