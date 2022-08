Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann dreht durch

Hildburghausen (ots)

Anwohner informierten Montagabend die Rettungsleitstelle über einen stark alkholisierten Mann, welcher sich in der Theodor-Körner-Straße in Eisfeld aufhielt. Daraufhin entsandte man einen Rettungswagen an die Einsatzadresse. Nach dem Eintreffen legten die Retter den Mann auf die Trage und brachte diesen in den Rettungswagen. Hiermit schien der 29-Jährige jedoch nicht einverstanden und riss sich während der Versorgung los, trat nach den Rettungskräften und flüchtete aus dem Krankenwagen. Nachfolgend drohte er den Einsatzkräften und fuchtelte mit einem abgebrochenen Glasflaschenboden in deren unmittelbarer Nähe herum. Durch Zurückweichen konnten die Retter glücklicherweise einen erfolgreichen Angriff verhindern. Die alarmierte Polizei nahm den Sachverhalt auf. Der Mann kam nachfolgend in ein Psychatrisches Fachkrankenhaus.

