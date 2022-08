Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Mehrere in der "Untere Beete" in Bad Salzungen geparkte Fahrzeuge fielen in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 08:40 Uhr, bislang unbekannten Tätern zum Opfer. Diese zerkratzen die Heckklappe eines Audis und die Motorhaube eines Citroens. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

