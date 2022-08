Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger verletzter Radfahrer

Breitungen (ots)

Ein volltrunkener 35-Jähriger befuhr Sonntagabend mit seinem Fahrrad die Salzunger Straße in Breitungen und stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich hierbei schwer. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann anschließend mit 2,3 Promille ins Klinikum nach Meiningen gebracht. Doch noch bevor die medizinischen Untersuchungen abgeschlossen waren, flüchtete der Verletzte aus dem Krankenhaus. Ein Pfleger informierte daraufhin die Polizei über den Vorfall. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann in seinem Wohnort festgestellt werden. Zeugen bestätigten, dass er zuvor fahrender Weise mit dem Rad unterwegs war und hierbei zu Fall kam. Aufgrund des Zeitverzugs ordneten die Beamten eine doppelte Blutentnahme an, um den tatsächlichen Alkohlolgehalt zum Unfallzeitpunkt bestimmen zu können. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

