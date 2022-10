POL-MK: Sicherheit durch Sichtbarkeit - Sichtbar durch die dunkle Jahreszeit

Balve (ots) - Während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Hönnetalstraße wurde einer 69jährigen Seniorin aus Balve, zur Mittagszeit, ihr Portemonnaie, unbemerkt, aus der Seitentasche ihres mitgebrachten Einkaufskorbes gestohlen. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch eine Debitkarte und der Führerschein der Dame. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

