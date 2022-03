Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 13.03.2022 musste die Polizei Wittlich um 01:14 Uhr in die Schlossstraße in Wittlich ausrücken, da es in der Nähe der dortigen Sparkasse zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die vom Geschehen etwas mitbekommen haben und Angaben zum Sachverhalt machen können. Außerdem werden mögliche Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittlich unter 06571/9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell