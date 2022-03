POL-PDWIL: Flächenbrand Nahe Roth bei Prüm

Polizeidirektion Wittlich

Am Freitag, den 11.03.2022, ist es durch bisher unbekannte Gründe zum Brand einer Grünfläche, nahe eines Waldgebietes gekommen. In der Nähe zur Ortslage Roth bei Prüm brannte eine Fläche von ca. 80 m². Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehren aus Roth bei Prüm sowie Auw bei Prüm konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor dieser sich auf umliegende Waldflächen ausdehnen konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

