Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, riefen am Dienstag Unbekannte in 28 Fällen in Haushalten in der Region an. Die Anrufe begannen zur Mittagszeit und zogen sich über den gesamten Nachmnittag hin. Die Anrufer bedienten sich dabei verschiedenen bekannten Maschen, um an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. ...

