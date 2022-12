Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unbekannter Autofahrer spricht Kind an+Werbeschild beschmiert+Drogentest beim Radfahrer+Nach Spiegelunfall geflüchtet+Tiguan beschädigt+Champagner-Dieb erwischt+Mit 2,8 Promille Unfall gebaut+

Gießen (ots)

Gießen: Unbekannter Autofahrer spricht Kind an - Zeugenaufruf

Nachdem ein unbekannter Opelfahrer am Mittwoch ein 11-jähriges Kind in der Ederstraße ansprach, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Junge war gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als ein Opel anhielt und der Fahrer ihn ansprach. Der Unbekannte gab vor, dass die Mutter des Kindes im Krankenhaus liegen würde. Er solle einsteigen, damit er ihn dorthin fahren könne. Der Junge ließ sich nicht beirren und lief umgehend zu seiner Schule. Dort informierte er die Schulleiterin.

Der Opelfahrer fuhr in Richtung Wettenberg-Wißmar davon. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, hat einen Dreitagbart und eine normale Statur. An seiner rechten Wange befand sich ein Kratzer. Er trug eine dunkle Jacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Mütze. Bei dem Opel handelt es sich vermutlich um einen roten Kleinwagen (älteres Modell) mit schwarzen Stahlfelgen.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wer kann Hinweise auf den roten Opel geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Werbeschild beschmiert

Unbekannte beschmierten auf dem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle" ein Werbeschild. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr stellte ein Zeuge darauf, ein Hitlerkreuz und eine beschmierte Werbeperson fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat vor Mittwochmittag dort etwas Verdächtiges beobachtet?Hinweise erbitte die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Drogentest beim Radfahrer positiv

Eine Streife der Polizei erwischte Donnerstagfrüh einen 48-jährigen Radfahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen war. Sie stoppten ihn gegen 00.25 Uhr in der Walltorstraße. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC und Kokain. Zudem führte der Radler einen Joint mit, welchen die Beamten sicherstellten. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Unfallflucht in Allendorf an der Lahn

In einer Fahrbahnverengung in der Hüttenstraße kam es am Mittwoch gegen 19.55 Uhr zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Während ein 23-Jähriger mit seinem Golf nach dem Zusammenstoß anhielt, fuhr der andere Verkehrsteilnehmer einfach in Richtung Lützellinden weiter. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Volvo Kastenwagen mit dunkler Farbe haben. Wer kann Hinweise auf den Volvo-Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Tiguan beschädigt

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem VW Tiguan kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kombi in der Max-Eyth-Straße an der linken Seite beschädigte. Das schwarze Auto parkte dort am Mittwoch zwischen 06.30 und 15.00 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Champagner-Dieb erwischt

Auf Champagner im Wert von etwa 400 Euro hatte es ein 16-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt in der Adolph-Kolping-Straße abgesehen. Am Mittwoch gegen 14.00 Uhr versuchte er das Geschäft, ohne zu bezahlen, mit den Flaschen zu verlassen. Mitarbeiter hatten ihn bei der Tat beobachtet, verfolgten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Jugendliche muss sich nun für sein Handeln in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.

Lich: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mit weit über zwei Promille rauschte eine 53-Jährige Mittwochvormittag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 457 in die Schutzplanke. Die Frau war gegen 11.00 Uhr mit ihren PKW von Gießen nach Hungen unterwegs und wollte Richtung Nieder-Bessingen von der Bundesstraße abfahren. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Ein Atemalkoholtest ergab stattliche 2,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 8.300 Euro.

Grünberg: Hausfassade beschädigt - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Londorfer Straße nach Zeugen. Am Montag gegen 18.00 Uhr stellte ein Zeugen einen erheblichen Schaden an der Hauswand eines Gebäudes in der Londorfer Straße/Theo-Koch-Straße fest, der vermutlich einen Wasserrohrbruch zur Folge hatte. Offenbar fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Park-oder Rangiermanöver gegen die Hauswand und hinterließ dabei einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell