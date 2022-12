Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Beim Dieseldiebstahl Kraftstoff ausgelaufen+Einbruch in Hungener Schule+Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Beim Dieseldiebstahl Kraftstoff ausgelaufen

Eine Sauerei hinterließen Dieseldiebe in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße 3127 (Zufahrt zur A5). Die Unbekannten bohrten zwischen 23.00 und 04.15 Uhr den Tank auf und entwendeten Diesel. Dabei floss offenbar ein Großteil des Diesels auf den Boden. Wer hat die Dieseldiebe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Hungen: Einbruch in Schule

In der Friedenstraße brachen zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen Unbekannte in eine Schule ein. Sie hebelten Fenster eines Containers auf und stiegen in den Klassenraum ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Raum nichts. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Feuerwerkskörper im Bus angezündet - Polizei sucht nach Zeugen und Opfern

Nachdem Jugendliche am Sonntag in einem Bus (Linie 2) einen gezündeten Feuerwerkskörper hinterließen, sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Opfern. Um kurz nach Mitternacht (18.02.2020) informierte der Busfahrer die Polizei. Eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher, die bereits an der Haltestelle "Eichendorf" in den Bus eingestiegen waren, hätten sich einen Feuerwerkskörper im hinteren Bereich des Gelenksbusses hantiert. Als diese den Bus am Marktplatz verlassen wollten, zündeten sie vorm Aussteigen offenbar den Feuerwerkskörper an und flüchteten. In dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Eine Streife kontrollierte im Seltersweg die mutmaßlichen Tatverdächtigen, fünf Männer im Alter von 24 und 25 Jahren aus dem Landkreis Gießen und dem Vogelsbergkreis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler das Quintett wieder. Die Polizei sucht nun nach Fahrgästen, die Sonntagmitternacht ebenfalls in der Buslinie 2 saßen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Nach Unfall beleidigt und geflüchtet

Nachdem es am Freitagmittag (16. Dezember) in der Krofdorfer Straße zu einem Auffahrunfall kam, beleidigte ein unbekannter Autofahrer den anderen Unfallbeteiligten. Gegen 12.10 Uhr war ein Fahrlehrer mit seiner 21-jährigen Fahrschülerin auf der Krofdorfer Straße unterwegs. Kurz bevor die Schülerin nach links in die Rodheimer Straße abbiegen wollte und offenbar an der Ampel bremsen musste, fuhr ein nachfolgender Minicarfahrer auf. Der Fahrlehrer stieg aus, um mit dem Fahrer des schwarzen Touran die Personalien auszutauschen. Dazu kam es offenbar nicht, da der bislang unbekannte Mann den Fahrlehrer beleidigte, seine Personalien verweigerte und einfach davonfuhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lich: 11-Jähriger nach Unfall leichtverletzt

Ein Leichtverletzter und etwa 400 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles an der Kreuzung Hintergasse/Löwengasse. Ein 11-jähriger Junge war am Dienstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Roller auf der Löwengasse unterwegs. An der Kreuzung zur Löwengasse wollte er bremsen, stieß jedoch mit dem Opel eines 23-Jährigen zusammen und fiel zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Gießen: Schäden an Seat hinterlassen

Schäden an der linken Fahrzeugseite bleiben nach einer Verkehrsunfallflucht im Tulpenweg an einem schwarzen Seat Ibiza zurück. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 17.45 und 19.40 Uhr. Hinweise auf den Verursacher des etwa 3.000 Euro teuren Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchtete Diebe nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße in Klein-Linden. Die Unbekannten stiegen zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag über eine Leiter auf einen Balkon. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und öffneten die Tür. Sie durchsuchten das Gebäude und machten sich ohne Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

