Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Brand im Gebäude am Berliner Platz+Zwei Unfallfluchten im Gießener Stadtgebiet

Gießen (ots)

Gießen: Brand in Gebäude am Berliner Platz- Gebäude evakuiert

Nachdem es in dem Gebäudekomplex der Polizei Gießen und der Stadt Gießen am Berliner Platz zu einer Rauchentwicklung kam, musste der Bereich geräumt werden. Gegen 10.30 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Brand im Keller, in dem Arbeiten an einem Notstromaggregat durchgeführt wurden. Dabei kam es offenbar zu einem Brand von einem defekten Akku. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten das Gebäude wieder gefahrlos und uneingeschränkt betreten. Es kam zu einem leichten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei dem Feuer und durch die Rauchentwicklung verletzte sich niemand.

Gießen: Opel beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Opel, nach dem ein Unbekannter den geparkten Adam in der Sudetenlandstraße streifte. Der rote Adam stand dort zwischen 11.00 Uhr am Montag und 16.00 Uhr am Mittwoch. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Audi in Parkhaus beschädigt

In einem Parkhaus am Berliner Platz beschädigte am Dienstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi. Der schwarze A3 stand dort zwischen 08.00 und 15.30 Uhr auf der Parkebene -1. Hinweise zu dem Verursacher des etwa 1.500 Euro teuren Schaden nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell