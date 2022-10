Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221008 Viersen-Süchteln: Versuchter Wohnungseinbruch

Viersen (ots)

Am Samstagnachmittag verließ eine Viersenerin zwischen 17:00 und 18:30 Uhr ihre Wohnung an der Hochstraße. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Hebelmarken an der Wohnungstüre fest. Offensichtlich hatten Unbekannte während ihrer Abwesenheit versucht in die Wohnung einzubrechen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kripo Viersen unter Tel.: 02162/3770. jp(959)

