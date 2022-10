Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mehrere Pkw aufgebrochen, Lenkräder entwendet

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Insgesamt fünf Pkw sind in der Zeit zwischen dem 1. und dem 6. Oktober in St. Tönis aufgebrochen worden. Es handelt sich um vier BMW und einen Mercedes.

Zwischen Samstag, 1. Oktober, 11 Uhr, und Dienstag, 4. Oktober, 17.20 Uhr, bauten Unbekannte das Navi und das dazugehörige Steuerelement aus einem BMW auf der Kardinal-Cardijn-Straße aus.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober, zwischen 22.30 Uhr abends und etwa 8.30 Uhr morgens, wurden aus einem Mercedes an der Ingerstraße diverse elektronische Anbauteile - unter anderem Lenkrad und Bordcomputer - sowie Bargeld entwendet.

Zwischen 19 Uhr am Montag, 3. Oktober, und 8.15 Uhr am Dienstag, 4. Oktober, stahlen Unbekannte aus einem BMW an der Straße Am Düngelshof Lenkrad und Bordcomputer.

Zwischen Dienstag, 4. Oktober, 7 Uhr, und Donnerstag, 6. Oktober, 4.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das Lenkrad aus einem BMW an der Corneliusstraße.

In den frühen Morgenstunden des 6. Oktober ist an der Kastanienallee das Lenkrad aus einem BMW gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (956)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell