POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Auto geht in Flammen auf

Niederkrüchten (ots) - Am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr warf ein 11-jähriger Junge aus Niederkrüchten von der Autobahnbrücke der Kaldenkirchener Straße in Niederkrüchten Dreckklumpen auf die Fahrbahn der A52 in Richtung Mönchengladbach. Dabei traf er die Pkw-Motorhaube eines 54-jährigen Autofahrers aus Niederkrüchten. Dieser musste vor Schreck kurzzeitig ...

