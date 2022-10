Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: 85-jährige Autofahrerin fährt Radfahrerin an

Nettetal (ots)

Am Donnerstag um 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs der Steegerstraße und Niedieckstraße in Nettetal. Eine 85-jährige Autofahrerin aus Nettetal nahm die Ausfahrt des Kreisels in Richtung der Steegerstarße. Dort überquerte zeitgleich eine 53-jährige Nettetalerin auf dem Fahrrad den Radweg. Auf diesem kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsbeteiligten. Die Fahrradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. /cb (952)

