Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Handy in der Hand - Zusammenstoß zweier Radfahrer

Willich (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 17:00 Uhr verunfallten ein 19-jähriger Willicher sowie ein 76-jähriger Willicher auf ihren Fahrrädern. Beide fuhren in entgegengesetzte Richtung auf dem Radweg der Anrather Straße. Der 19-Jährige war jedoch so auf das Display seines Handys vertieft, dass er den entgegenkommenden 76-Jährigen nicht bemerkte. Dieser versuchte den Jugendlichen noch zu warnen. Letztlich kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer, wodurch der 76-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Das solche Unfälle leicht zu vermeiden sind, das sollte klar sein. Handynutzung ist sowohl auf dem Fahrrad als auch als Fahrzeugführer eines Pkw untersagt. Auch ein nur kurzer Blick auf das Display kann unschöne Folgen haben. Für einen selbst oder gar für andere Menschen. Mit der Kampagne "Du hast es in der Hand - besser nicht" macht die Polizei Viersen, auf die Gefahren, die durch die Nutzung eines Mobiltelefons im Straßenverkehr entstehen, vor allem Jugendliche aufmerksam. https://viersen.polizei.nrw/du-hast-es-in-der-hand-besser-nicht /cb (949)

