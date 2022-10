Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Raub auf Discounter - unbekannter Täter flüchtet

Kempen (ots)

Am Donnerstagabend um 21:00 Uhr kam es in einem Discounter auf der Schaephuysener Straße in Kempen zu einem Einsatz der Polizei. Kurz vor Ladenschluss betrat der unbekannte Tatverdächtige den Discounter. In einem der Gänge lief ihm ein Mitarbeiter, ein 22-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn, über den Weg. Diesem hielt der unbekannte Tatverdächtige eine Pistole entgegen. Der 22-Jährige flüchtete in das Büro eines weiteren Mitarbeiters der Filiale. Beide verriegelten die Tür des Büros. Der Unbekannte versuchte diese zu öffnen, wodurch der Alarm auslöste. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter beschrieben die unbekannte Person als männlich, von kräftiger Statur, zwischen 20 bis 30 Jahre alt und als ca. 180cm groß mit kurzen dunkelbraunen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jeans, ein schwarzes Oberteil und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie Beobachtungen im Tatortbereich gemacht oder können etwas über die Fluchtrichtung sagen, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (947)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell