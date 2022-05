Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Glücklicherweise ohne verletzte Personen endete ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Mellingen und Magdala. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Opel die Landstraße aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Magdala. Kurz vor dem Ortseingang Magdala wollte er einen herunter gefallenen Gegenstand aufheben und er beugte sich während der Fahrt in den Beifahrerfußraum seines Pkw. Dies erwies sich auf der kurvenreichen Strecke als schlechte Idee. Abgelenkt durch das Herunterbeugen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fand sich mit seinem Pkw im Straßengraben wieder. Der Pkw fuhr einen Telefonmast um und kam nach etwa 20 Metern an einem Baum zum Stehen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Schaden an Mast und Baum wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

