Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Junge wirft Dreckklumpen auf die Autobahn

Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr warf ein 11-jähriger Junge aus Niederkrüchten von der Autobahnbrücke der Kaldenkirchener Straße in Niederkrüchten Dreckklumpen auf die Fahrbahn der A52 in Richtung Mönchengladbach.

Dabei traf er die Pkw-Motorhaube eines 54-jährigen Autofahrers aus Niederkrüchten. Dieser musste vor Schreck kurzzeitig abbremsen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der 54-Jährige sah im Rückspiegel seines Pkw eine scheinbar minderjährige Person von der Brücke weglaufen. Der Niederkrüchtener informierte die Polizei und fuhr anschließend zur Autobahnbrücke. Dort traf er auf den Jungen. Dieser gab zu, den Dreckklumpen geworfen zu haben. Die beiden Polizisten suchten im Anschluss gemeinsam mit dem Jungen die Elternanschrift auf und übergaben ihn an ein Familienmitglied. /cb (953)

